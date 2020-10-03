Шторм "Гамма" обрушился на побережье Мексики

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический шторм "Гамма", сформировавшийся в Атлантическом океане, 3 октября достиг побережья Мексики. Об этом сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

По его информации, "Гамма" обрушился на побережье недалеко от курортного города Тулум в штате Кинтана-Роо на юго-востоке страны. Метеорологи предупреждают, что шторм по силе близок к урагану.

Циклон продолжает двигаться в северо-западном направлении со скоростью более 14 км/ч. Скорость ветра в его пределах превышает 31 м/с.-0-