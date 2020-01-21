Шторм "Глория" оставил без электричества 220 тыс. домохозяйств в испанской Жироне

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шторм "Глория" оставил без электроснабжения более 220 тыс. пользователей в испанской провинции Жирона. Об этом со ссылкой на службу гражданской защиты Каталонии (Proteccio civil) сообщает испанское издание El Pais.

Служба гражданской защиты в данный момент работает с оператором энергосетей Endesa над устранением обрыва высоковольтной сети Red Electrica.

Синоптики распространили на 21 января максимальный - красный - уровень опасности на три испанские провинции: Теруэль (из-за снегопада), а также Барселону и Жирону (из-за сильных волн). В провинции Валенсия 21 января из-за непогоды отменены занятия в 28 муниципалитетах, это коснется более 190 тыс. учащихся, сообщает испанское издание El Huffington Post.

По данным службы гражданской защиты Каталонии, жертвами шторма стали четыре человека, один числится пропавшим без вести.-0-