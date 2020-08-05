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05 августа 2020, 07:38

Шторм "Исаиас" оставил без электричества свыше 2,7 млн человек на восточном побережье США

Фото ТАСС
Фото ТАСС

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический шторм "Исаиас" оставил без электроэнергии более 2,7 млн человек на восточном побережье США. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Шторм нанес ущерб 8 штатам. Наиболее пострадали жители штата Нью-Джерси, где зафиксировано более 1,3 млн нарушений подачи электроэнергии. В штате Северная Каролина без электроэнергии остались более 303 тыс. жителей, Вирджинии - более 347 тыс., Мэриленде - более 43,8 тыс.

Кроме того, сообщается о 4 погибших.

Ураган "Исаиас" обрушился на побережье американского штата Северная Каролина вечером 3 августа. Сейчас он ослаб и снова считается тропическим штормом. -0-

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