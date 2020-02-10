Шторм "Сиара" накрыл Европу

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный шторм "Сиара" обрушился на территорию Великобритании 9 февраля. Он привел к серьезным перебоям в функционировании общественного транспорта и подаче электроэнергии, сообщает Euronews.

Фото Rex Features

Из-за непогоды в Великобритании отменены десятки поездов, а также внутренних и международных авиарейсов, приостановлено паромное сообщение в разных направлениях. В некоторых районах Уэльса порывы ветра достигали скорости 40 м/с. Мощные ливни привели к наводнениям во многих регионах, предупреждение о возможном подтоплении будет действовать сегодня в 200 населенных пунктах страны. Более 20 тыс. домов остались без электричества в ночь на 10 февраля. По всей Северной Ирландии и большей части Шотландии в течение дня будет действовать предупреждение о сильном ветре и снеге.

Фото Reuters

Фото Reuters

Предпоследний, оранжевый, уровень опасности объявлен в связи с приближением урагана в 32 департаментах Франции, он будет действовать до 9.00 по местному времени 11 февраля. По данным компании Enedis, более 130 тыс. домов были лишены электричества по состоянию на утро 10 февраля. На Корсике ожидаются порывы ветра до 55 м/с. В аэропортах Париж - Шарль-де-Голль и Париж-Орли из-за шторма отменены около 50 рейсов.

Бельгия также приняла на себя мощный удар стихии. Погодное предупреждение Королевского метеорологического института о сильных ветрах будет действовать до 23.00 по местному времени 10 февраля. В аэропортах Брюсселя, Льежа и Шарлеруа отменены около сотни рейсов.

В Нидерландах из-за шторма отменены около 240 рейсов в аэропорту Схипхол, одном из самых загруженных в Европе. Порывы ветра в стране достигали 33 м/с.

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В Ирландии, где 8 февраля состоялись всеобщие выборы, из-за непогоды около 14 тыс. потребителей были лишены электричества. В Голуэе, который в 2020 году является культурной столицей Европы, в минувшие выходные планировались мероприятия, приуроченные к этому событию. В связи с неблагоприятными погодными явлениями организаторы отменили все торжества, сославшись на общественную безопасность, сообщает BBC.

Непогода внесла коррективы и в работу аэропортов Германии. В Мюнхене отменены более 420 рейсов, в Штутгарте - около 35. Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn сообщает о серьезных сбоях в расписании поездов на севере страны. Местные власти закрыли 10 февраля школы в Вильгельмсхафене, Геттингене, Ганновере, Бремерхафене, Эмсланде, Ашаффенбурге и Пассау. Администрация Берлина из-за шторма разрешила родителям сегодня не отправлять детей в школу.

Информация о погибших в результате шторма пока не сообщается.-0-

Беларусь находится в орбите шторма "Сиара" - синоптики По мере смещения циклона на север Скандинавского полуострова ветер будет ослабевать. Но атмосферные фронты от этого циклона во вторник, 11 февраля, будут определять погоду в Беларуси.