Шторм "Тэдди" в Атлантическом океане усилился до урагана

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический шторм "Тэдди", бушующий над центральной частью Атлантического океана, превратился в большой и мощный ураган, сообщает издание Loop Cayman.

По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, ураган находится в 655 км к востоку от Малых Антильских островов в Карибском море и движется в северо-западном направлении со скоростью 5,3 м/с. Ожидается, что в ближайшее время ураган достигнет северо-восточного побережья Южной Америки.

Тропический шторм "Тэдди" сформировался в океане в понедельник.

Скорость ветра в шторм может достигать от 8 до 15-20 и более м/с или 8-10 баллов по шкале Бофорта. При значительном усилении порывов ветра до 30 м/с шторм переходит в ураган.-0-