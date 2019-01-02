Шторм в Швеции оставил без электричества 100 тыс. домов

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за сильного шторма, обрушившегося на Швецию, более 100 тыс. домохозяйств остались без электричества, сообщает издание The Local.

Шторм, получивший название "Альфрида", вызвал и серьезные перебои в движении транспорта. Поваленные ветром деревья, дорожные знаки и другие объекты местами заблокировали трассы. Больше всего от стихии пострадали южные регионы Швеции - Свеаланд и Геталанд. Из-за шторма затруднена работа общественного транспорта в столице страны Стокгольме. В настоящее время спасательные службы занимаются устранением проблем на дорогах. Дорожное управление рекомендует воздержаться от поездок на автомобиле из-за опасных погодных условий.

Шторм "Альфрида" нарушил работу и некоторых шведских паромных линий. При этом продолжают осуществляться авиаперевозки.

Как сообщает ТАСС, сильные штормы бушуют также в Финляндии и Эстонии, где наблюдаются серьезные перебои с электроснабжением, затруднено транспортное сообщение.-0-