5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шторм "Жюстин" вызвал наводнения на юго-западе Франции, десятки человек были вынуждены покинуть свои дома, сообщает Euronews .

Всего от наводнения пострадали восемь департаментов региона. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в департаментах Ло-и-Гаронна и Жиронда. Уровень воды в реке Гаронна находится на критической отметке. Мосты через реку закрыты. В регионе нарушено транспортное сообщение.

В районе бедствия идут спасательные операции. Сегодня в департамент Ло-и-Гаронна ожидается приезд премьер-министра Франции Жана Кастекса.-0-