Штормовое предупреждение объявили недалеко от места запуска космического корабля Crew Dragon

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штормовое предупреждение объявили 27 мая в округе Бревард (штат Флорида), на территории которого расположен космодром, откуда состоится запуск космического корабля Crew Dragon с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила телекомпания CNN.

По информации телекомпании, над округом ходят грозовые тучи, сверкают молнии, звучат раскаты грома. Но NASA надеется, что погода улучшится, и ракета-носитель стартует с космодрома.

Астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен поднялись на борт корабля Crew Dragon и задраили люки. Астронавты успели попрощаться с близкими и побеседовать с главой компании SpaceX Илоном Маском и директором NASA Джеймсом Брайденстайном.

Старт корабля намечен на 16:33 по времени Восточного побережья США (23:33 минского), а стыковка с МКС - на 28 мая.-0-