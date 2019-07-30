Штормовой ветер оставил без электричества 1,5 тыс. домов во Франции

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции штормовой ветер повредил линии электропередачи, без света остались 1,5 тыс. домов, сообщает французская радиосеть France Info .

Наибольший урон нанесен региону Бретань на северо-западе страны. Здесь порывы ветра достигали 89 км/ч. По данным синоптиков, в последний раз такие ветра были зафиксированы в это время года в 2008 году.

Из-за отсутствия электричества в регионе нарушено железнодорожное сообщение. В целях безопасности введены ограничения в морском сообщении.-0-