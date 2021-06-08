Штурм Капитолия стал логичным этапом раскола общественного мнения в США - Билл Клинтон

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент США Билл Клинтон предположил, что штурм Капитолия в Вашингтоне сторонниками проигравшего президентские выборы Дональда Трампа был отражением радикального разделения общественного мнения в Соединенных Штатах. Такое мнение он выразил в интервью вещательной корпорации ВВС, сообщает ТАСС.

"Их (сторонников Трампа. - Прим. ТАСС) призывали прийти туда. Они сделали это, потому что люди, которых они привыкли слушать, сказали, что все было сфальсифицировано. Меня это ужаснуло, это (штурм Капитолия 6 января. - Прим. ТАСС) стало логичным этапом раскола общественного мнения в США", - заявил Билл Клинтон.

В январе Билл Клинтон уже высказывался на эту тему, утверждая, что Дональд Трамп и его сторонники накаляли ситуацию, чтобы отменить результаты выборов. Билл Клинтон назвал беспорядки "беспрецедентной атакой" на политические институты США. Во время штурма погибли пять человек, в том числе один полицейский.-0-