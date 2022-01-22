Шварценеггер попал в аварию в Лос-Анджелесе

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский киноактер австрийского происхождения, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер попал 21 января в ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал TMZ.

Как отмечается, инцидент произошел около 17.00 по времени тихоокеанского побережья (4.00 по минскому). Внедорожник Арнольда Шварценеггера GMC Yukon врезался в легковой автомобиль Toyota Prius в нескольких километрах от дома знаменитости. От удара машина актера оказалась одним колесом на капоте легкового автомобиля.

Сам артист не пострадал. Женщина в легковушке получила травму головы и была доставлена в больницу.

По предварительной информации источников в полиции, вина в аварии лежит на Арнольде Шварценеггере: он повернул налево на красный сигнал светофора.-0-

Фото TMZ