Шведская академия рассекретила материалы о присуждении Нобелевской премии Александру Солженицыну

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидатура Александра Солженицына, получившего в 1970 году Нобелевскую премию по литературе "за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы", была выдвинута на эту награду в том году вместе еще с 75 претендентами. Об этом свидетельствуют обнародованные сегодня Шведской академией архивные документы, сообщает ТАСС.

В 1970 году в седьмой раз на премию был выдвинут и Владимир Набоков. Однако дальнейшего обсуждения его кандидатуры не последовало. "Предложение было отклонено ранее", - коротко пояснил комитет.

Списки номинантов держатся в секрете 50 лет. Среди имен в обнародованном в понедельник списке много известных литераторов - бразильский писатель Жоржи Амаду, аргентинский прозаик, поэт, публицист Хорхе Луис Борхес, немецкий писатель Генрих Бёлль, швейцарский писатель и драматург Макс Фриш, немецкий писатель Гюнтер Грасс, английский романист Грэм Грин, шведские литераторы Эйвинд Юнсон и Харри Мартинссон, итальянский писатель Альберто Моравиа, чилийский поэт Пабло Неруда, знаменитый французский автор детективов Жорж Сименон, норвежский поэт и прозаик Тарьей Весос.

Перед окончательным голосованием Шведская академия обсуждала кандидатуры австралийского писателя Патрика Уайта (лауреат Нобелевской премии по литературе 1973 года "за эпическое и психологическое мастерство, благодаря которому был открыт новый литературный материк"), англо-американского поэта и драматурга Уистена Хью Одена, чилийского поэта Пало Неруда (лауреат Нобелевской премии по литературе 1971 года "за поэзию, которая со сверхъестественной силой воплотила в себе душу и судьбу целого континента") и французского писателя Андре Мальро.

Получить диплом и денежную составляющую Нобелевской премии Александр Солженицын смог после высылки из СССР - 10 декабря 1974 года.

Кандидатуру Александра Солженицына предложили шесть человек, имеющих право выдвижения на литературную премию. В том числе профессор Калифорнийского университета в Беркли и специалист в области романских языков Яков Малкиел, который предлагал русского писателя еще годом раньше. В своем письме от 19 декабря 1969 года он отмечал, что выбор писателя "станет логичным" и что его "художественная репутация чрезвычайно выросла" благодаря публикациям двух его больших романов "В круге первом" и "Раковый корпус" как на Западе, так и в СССР, где их читали в самиздатовских копиях.

Профессор истории литературы университета Умео Магнус фон Платен (Швеция) в своей мотивировке подчеркивал: "Александр Солженицын достоин премии потому, что с одной стороны, он необыкновенным образом развил классическую повествовательную традицию, а с другой - выраженная в его произведениях моральная позиция полностью соответствует требованию идеального, связанному с этой премией. Еще одно соображение, которое, конечно, не играет здесь никакой роли, но в моих глазах является значимым, состоит в том, что Нобелевская премия сделала бы его положение более надежным, по крайней мере в долгосрочной перспективе".

В первый раз кандидатура Александра Солженицына была выдвинута на Нобелевскую премию в 1969 году и уже тогда Нобелевский комитет отмечал, что писатель действительно достоин награды. В Шведской академии также обсуждалось и то, как премия может отразиться на судьбе писателя в СССР и не подвергнется ли он из-за нее новым преследованиям. В связи с этим постоянный секретарь академии Карл Рагнар Гиров связался с послом Швеции в Москве Гуннаром Яррингом и попросил его сообщить на этот счет свои соображения.

В частной беседе с Гировым Ярринг сказал, что, по его мнению, присуждение премии не должно было иметь для писателя особо драматических последствий, даже если власти этому и не обрадуются. При этом посол не исключал, что из желания подтвердить позицию лояльного советской власти гражданина, пусть и не разделяющего ее основные установки, в существовавших на тот момент условиях Александр Солженицын мог добровольно отказаться от премии. Это мнение Ярринга Гиров также изложил в своем комментарии.

Кандидатуры на Нобелевскую премию имеют право предлагать члены Шведской академии и аналогичных учреждений других стран, профессора литературы и лингвистики, лауреаты премии предыдущих лет и председатели писательских организаций. Каждый год в октябре академия рассылает 600-700 приглашений своим коллегам из разных стран, чтобы они предложили кандидатов на премию. Сделать это нужно до 31 января, чтобы Шведская академия в течение весны смогла выделить в этом списке сначала 20 наиболее достойных писателей, а потом сократить его до пяти. За лето члены академии еще раз должны ознакомиться с творчеством номинантов, чтобы обсудить их кандидатуры осенью.-0-