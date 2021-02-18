Швейцария готовится постепенно снимать карантинные ограничения

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцария готовится постепенно снимать ограничения, введенные в связи с пандемией. Об этом заявил глава Федерального департамента внутренних дел страны Ален Берсе, сообщает Euronews.

Ожидается, что 1 марта в стране откроются магазины, библиотеки и зоопарки, разрешено будет собираться на улице группами до 15 человек.

"Ситуация улучшается, она еще не вполне благополучна, но улучшается. Исходя из прогнозов на ближайшие недели и месяцы, мы можем начать постепенно снимать ограничения. И если мы будем действовать осторожно, то в начале апреля сможем сделать следующий шаг, а затем еще один", - сказал Ален Берсе.

Он отметил, что благодаря ответственному поведению граждан за последний месяц число новых заболеваний сократилось вдвое. Предполагается, что 1 апреля в Швейцарии смогут открыться террасы кафе и ресторанов. В дальнейшем в зависимости от обстоятельств каждый месяц власти будут принимать решение об ослаблении карантинных мер.-0-