Швейцария готовится постепенно снимать карантинные ограничения

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 18 февраля 2021
Минск Ясно -13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:02 В Пинске возбудили уголовное дело по факту пропажи тела женщины Происшествия
14:58 В Год народного единства нужно усилить значимость культуры в патриотическом воспитании - Маркевич Культура
14:54 МИД Беларуси: выпады со стороны западных диппредставительств - диктат и попытка вмешательства во внутренние дела Политика
14:52 Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью актера Андрея Мягкова Президент
14:42 Молодежь должна ответственно относиться к миссии быть строителями будущего - участник ВНС Регионы
14:40 Больницы Бреста реализуют инфраструктурный проект по трансграничной программе Регионы
14:33 Возбуждено дело о банкротстве КТУП "Витебская универсальная база" Экономика
14:32 Швейцария готовится постепенно снимать карантинные ограничения В мире
14:31 КГК выявил нарушения в работе физкультурно-спортивного клуба в Могилеве Регионы
14:28 Вольфович: вопросы национальной безопасности в Беларуси стоят во главе угла Общество
14:27 Линевич: после личного приема граждан не остается нерешаемых вопросов Регионы
14:25 Минский автозавод представил в Киеве новый электробус Экономика
14:25 Рыженков: культура - один из стержней развития страны, национальной идентичности и патриотизма Культура
14:17 Хренин: в 2021 году стартует новый этап развития территориальной обороны Общество
14:17 Комиссия Экономсовета СНГ рекомендовала проработать восстановление самых востребованных ж/д маршрутов Экономика
14:14 Джокович стал первым финалистом мужского одиночного разряда Australian Open Спорт
14:08 Минский книжный форум должен привлекать еще больше государств и издательств - Рапота Культура
13:57 Финал Кубка Беларуси по футболу пройдет 23 мая в Гомеле Спорт
13:55 Кремль: встреча Лукашенко и Путина состоится 22 февраля Президент
13:50 В Беларуси значительно уменьшились объемы короедного усыхания лесов Общество
13:46 Сборная Беларуси осталась на 88-й позиции в рейтинге ФИФА Спорт
13:41 Карантин не решит проблему с коронавирусом - президент Литвы В мире
13:40 Белоруска Виолетта Скворцова выполнила квалификационный норматив к Играм в Токио Спорт
13:39 Беларусь представит на выставке в Абу-Даби более 150 образцов продукции военного назначения Общество
13:36 Именно из книг мы почерпнули для себя самые важные идеи и постулаты в жизни - Рыженков Культура
13:25 Евро на торгах 18 февраля подешевел, доллар и российский рубль подорожали Экономика
13:24 Союзные парламентарии рассмотрят новые программы и проекты СГ Политика
13:19 Минлесхоз в 2021 году уделит особое внимание лесовосстановлению Общество
13:11 Сэйко Хасимото назначена руководителем оргкомитета Игр в Токио Спорт
13:03 БГУ проведет цикл мероприятий ко Дню родного языка Общество
Все новости
Все новости
В мире
18 февраля 2021, 14:32

Швейцария готовится постепенно снимать карантинные ограничения

Швейцарский горнолыжный курорт Фербир. Фото AFP
Швейцарский горнолыжный курорт Фербир. Фото AFP
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Карантин не решит проблему с коронавирусом - президент Литвы
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1386 пациентов с COVID-19, выписаны 1800

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцария готовится постепенно снимать ограничения, введенные в связи с пандемией. Об этом заявил глава Федерального департамента внутренних дел страны Ален Берсе, сообщает Euronews.

Ожидается, что 1 марта в стране откроются магазины, библиотеки и зоопарки, разрешено будет собираться на улице группами до 15 человек.

"Ситуация улучшается, она еще не вполне благополучна, но улучшается. Исходя из прогнозов на ближайшие недели и месяцы, мы можем начать постепенно снимать ограничения. И если мы будем действовать осторожно, то в начале апреля сможем сделать следующий шаг, а затем еще один", - сказал Ален Берсе.

Он отметил, что благодаря ответственному поведению граждан за последний месяц число новых заболеваний сократилось вдвое. Предполагается, что 1 апреля в Швейцарии смогут открыться террасы кафе и ресторанов. В дальнейшем в зависимости от обстоятельств каждый месяц власти будут принимать решение об ослаблении карантинных мер.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус Швейцария
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото из архива Карантин не решит проблему с коронавирусом - президент Литвы
Фото Global Look Press Цены на нефть продолжают расти на фоне аномальных морозов в США
Фото Unsplash Эксперты предупреждают о высоком риске распространения коронавируса на зверофермах Европы
Фото из архива В России за сутки выявили 13 447 заразившихся коронавирусом
Фото ТАСС В Москве начинаются клинические испытания вакцины "Спутник Лайт"
Фото Global Look Press В Иране при землетрясении пострадали 44 человека
Главное
Григорий Рапота и Александр Лукашенко Лукашенко о ВНС: на все вопросы получены ответы, думаю, и наша Россия нас услышала, и Запад
Вольфович: вопросы национальной безопасности в Беларуси стоят во главе угла
XXVIII Минская международная книжная выставка-ярмарка открылась в Минске
Чем удивить на 23 февраля спортсмена, романтика и вечного мальчика? Подборка от Е-доставки
Топ-новости
Кремль: встреча Лукашенко и Путина состоится 22 февраля
Резкого скачка цен на лекарства быть не должно - Минздрав
Рыженков: культура - один из стержней развития страны, национальной идентичности и патриотизма
Яркие эмоции в Minsk World! Квартиры в доме "Сальса" – всего от 1999 рублей за метр
Хренин: в 2021 году стартует новый этап развития территориальной обороны
Cуд над топ-менеджерами Белгазпромбанка продолжается в Минске
МИД Беларуси: выпады со стороны западных диппредставительств - диктат и попытка вмешательства во внутренние дела
Беларусь представит на выставке в Абу-Даби более 150 образцов продукции военного назначения
Рапота завершает работу на посту госсекретаря Союзного государства
Механизация, промпроизводство и отказ от экспорта кругляка - как развивается лесная отрасль
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1386 пациентов с COVID-19, выписаны 1800
Минский автозавод представил в Киеве новый электробус
Оранжевый уровень опасности объявлен по востоку Беларуси 19 февраля из-за морозов
Центральный депозитарий Беларуси отправил первое сообщение SWIFT
Рахмон утвердил план реализации приоритетов председательства Таджикистана в ОДКБ
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.