Швейцария начала вакцинацию от COVID-19

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Швейцарии 23 декабря провели первую вакцинацию от коронавируса препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Первой прививку получила 90-летняя жительница дома престарелых в регионе Люцерн, сообщает Swiss Info.

Массовая программа вакцинации начнется в Швейцарии с 4 января. В первую очередь вакцины получат люди из группы высокого риска - старше 75 лет с хроническими патологиями, старше 65 лет, медперсонал, люди, имеющие тесные контакты с людьми из группы высокого риска, те, кто живут или работают в коммунальных учреждениях.

Ранее швейцарский регулятор здравоохранения одобрил вакцину Pfizer/BioNTech, и первые 107 тыс доз из заказанных 3 млн прибыли в страну.

Также в стране рассматривают другие вакцины, в том числе кандидатов от Moderna и AstraZenenca. Швейцария с населением 8,5 миллиона человек заказала у этих производителей и Pfizer/BioNTech 15,8 млн доз.-0-