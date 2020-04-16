Швейцария с 27 апреля начнет смягчать карантин

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 16 апреля 2020
Минск Переменная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:40 "Энергетик-БГУ" проиграл на своем поле футболистам "Городеи" в чемпионате Беларуси Спорт
19:31 ФОТОФАКТ: Бескрайние поля тюльпанов в Германии Калейдоскоп
19:19 Генпрокуратура рассказала о принятых мерах по предупреждению COVID-19 Общество
19:14 РЕПОРТАЖ: "Будем работать, пока не отступит коронавирус" - как в минском кафе готовят обеды для врачей Регионы
19:06 Активисты БРСМ отправят медикам более 200 открыток от жителей Минска Регионы
18:57 Установлен механизм организации чартерных рейсов для эвакуации граждан Беларуси Президент
18:37 Социсследование "Молодежный бренд-2020" проведут в онлайн-формате Общество
18:34 Брестскую гостиницу "Интурист" могут задействовать для самоизоляции контактов 1-го и 2-го уровней Регионы
18:27 В России отложили подготовку к параду Победы В мире
18:23 В Беларуси серьезно и без паники относятся к ситуации с коронавирусом - Шатько Общество
18:16 В Миорском районе мужчина избивал сожительницу: в милицию обратились соседи Происшествия
18:13 Жителя Сенненского района оштрафовали за попытку продать в интернете старинные монеты Происшествия
18:13 Подписан указ об ипотечном жилищном кредитовании. Что меняется для граждан и банков? Президент
18:07 ГАИ Гомельской области призывает водителей быть осторожными из-за песчаной бури Регионы
18:05 Поддержка тем, кто "на передовой" - Лукашенко подписал указ о материальном стимулировании работников здравоохранения Президент
17:54 ЕБРР оценивает инвестиции в проекты Беларуси в 2020 году на уровне $400 млн Экономика
17:51 Мингорисполком выставит 15 помещений для продажи на аукционе Регионы
17:49 Посещаемость матчей чемпионата Беларуси по хоккею в нынешнем сезоне выросла на 25% Спорт
17:40 Карточки некоторых банков могут не работать ночью 18 апреля Экономика
17:30 В Витебской области на самоизоляции находятся более 3 тыс. человек Регионы
17:30 Брестский горисполком вносит коррективы в проведение мероприятий 9 Мая Регионы
17:19 Швейцария с 27 апреля начнет смягчать карантин В мире
17:19 Руководители военно-медицинских служб ОДКБ провели консультации по борьбе с COVID-19 Общество
17:08 Шоу "Евровидение: Europe Shine a Light" можно увидеть 16 мая в эфире "Беларусь 1" Культура
16:49 Гомельские ученые разрабатывают оптимальные технологии изготовления масок-щитков Регионы
16:40 ОПЕК ожидает самого сильного в истории падения спроса на нефть В мире
16:39 Помощь китайских компаний Беларуси для борьбы с COVID-19 превысила $1,6 млн Экономика
16:36 Республиканский субботник пройдет 25 апреля Общество
16:34 Старовойтова: обучение с использованием ИКТ не освобождает от регулярной учебной деятельности Общество
16:33 Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в I квартале сократились на 10,5% Экономика
Все новости
Все новости
В мире
16 апреля 2020, 17:19

Швейцария с 27 апреля начнет смягчать карантин

Швейцария. Фото из архива
Швейцария. Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Генпрокуратура рассказала о принятых мерах по предупреждению COVID-19
РЕПОРТАЖ: "Будем работать, пока не отступит коронавирус" - как в минском кафе готовят обеды для врачей

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Швейцарии с 27 апреля начнет постепенное ослабление ограничений, введенных для борьбы с распространением COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

В частности, с 27 апреля возобновят работу парикмахерские, массажные и косметические салоны. Затем с 11 мая откроют свои двери некоторые школы, магазины и рынки. На третьем этапе, с 8 июня, откроются средние школы, профессионально-технические училища и университеты. Правительство на этом этапе также предусматривает возможность смягчения существующего запрета на проведение собраний с участием более пяти человек, хотя окончательное решение будет принято в конце мая.

"Переход от одного этапа к следующему произойдет лишь в том случае, если не будет значительного увеличения новых случаев COVID-19", - подчеркнули в правительстве.

По последним данным, в Швейцарии подтверждено свыше 26 тыс. случаев заражения COVID-19, свыше 1,2 тыс. человек с момента вспышки скончались.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус Швейцария эпидемия
Новости рубрики В мире
Владимир Путин. Фото ТАСС В России отложили подготовку к параду Победы
Фото из архива ОПЕК ожидает самого сильного в истории падения спроса на нефть
Фото Kyodo Режим ЧС введен по всей Японии
Фото dreamfm.gr У побережья Гондураса произошло землетрясение магнитудой 6,0
Фото МИР24 Гренландия за два месяца потеряла 600 млрд т льда
Пекка Хаависто. Фото Yle Финляндия увеличит финансирование ВОЗ
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко требует взвешенного подхода при сокращении сроков за наркотики и сохраняет жесткость к коррупционерам
В Беларуси проведено более 81 тыс. тестов на коронавирус
Вопросы с эпидситуацией в регионах на постоянном контроле Минздрава
Жители Лиды с сегодняшнего дня ездят на транспорте по smart-билетам
Минобразования рассказало о ресурсах для удаленного обучения школьников
Топ-новости
Поддержка тем, кто "на передовой" - Лукашенко подписал указ о материальном стимулировании работников здравоохранения
Подписан указ об ипотечном жилищном кредитовании. Что меняется для граждан и банков?
По амнистии могут быть освобождены из мест лишения свободы около 2 тыс. человек
Республиканский субботник пройдет 25 апреля
Яркий апрель в "Северной Америке"! В столичном комплексе - цены минус 10% и множество других бонусов!
Ресурсов для работы здравоохранения в ситуации с COVID-19 достаточно - Ермолович
Минжилкомхоз будет рекомендовать перенести на более поздний срок плановые отключения горячей воды
ЕБРР оценивает инвестиции в проекты Беларуси в 2020 году на уровне $400 млн
Вопросов с выставлением итоговых отметок в школе не возникнет - Минобразования
В больницах проводится мониторинг готовности к приему пациентов с коронавирусом
РЕПОРТАЖ: "Будем работать, пока не отступит коронавирус" - как в минском кафе готовят обеды для врачей
Профсоюзы за две недели направили на поддержку работников около Br3 млн
В России отложили подготовку к параду Победы
Сильный ветер и кратковременные осадки ожидаются в Беларуси 17 апреля
Карточки некоторых банков могут не работать ночью 18 апреля
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.