Швейцария смягчила ограничения на пересечение границ с Австрией и Германией

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцария смягчила ограничения на пересечение границы с Австрией и Германией, веденные в марте в связи с коронавирусом. Как сообщило 15 мая швейцарское правительство, с полуночи 16 мая три страны на взаимной основе разрешили поездки гражданам, передает ТАСС.

"Швейцария, Германия и Австрия вновь разрешают на взаимной основе въезд для людей, желающих нанести визит своим партнерам по совместной жизни или близким, а также участвовать в важных семейных событиях", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.

Подчеркивается, что право пересекать границу в облегченном порядке получили также люди, имеющие в соседнем государстве недвижимость, садовые участки и землю сельскохозяйственного назначения, лесные и охотничьи угодья.

Как отмечено на сайте правительства, основанием для ослабления режима пересечения границы между этими странами послужила "благоприятная ситуация с развитием пандемии коронавируса и сильное снижение распространения инфекции". Новые правила вступают в силу в полночь с 15 на 16 июня.

Ранее было объявлено, что полное открытие границ между Швейцарией, Австрией и Германией запланировано на 15 июня.-0-