Швейцария ужесточает антикоронавирусные меры

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральный совет - правительство Швейцарии - представил пакет мер по борьбе с эпидемией коронавируса, сообщает Еuronews.

С начала ноября ежедневное число заражений увеличивается, говорится в заявлении Федерального совета. Поэтому на заседании 11 декабря будет объявлено о закрытии магазинов, ресторанов и рынков после 19.00.

"Пакет включает в себя, во-первых, незамедлительные меры, во-вторых, меры, которые надо будет принять в случае резкого ухудшения ситуации и, в-третьих, помощь особо пострадавшим отраслям", - пояснила действующий президент Конфедерации Симонетта Соммаруга.

Если ситуация не исправится, то 18 декабря будут предприняты дополнительные шаги, в том числе планируется запретить до 20 января все общественные и культурные мероприятия.

По данным на 10 декабря, всего в стране с начала пандемии зафиксировано 364 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 288 тыс. человек, умерли 5 203 человека.-0-