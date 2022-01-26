Швейцарский ученый допустил возвращение дельта-штамма после омикрона

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вариант коронавируса дельта может вернуться после волны COVID-19, вызванной омикрон-штаммом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высказывание главы исследовательской группы "Эволюция вирусов и бактерий" Биологического центра при Базельском университете (Швейцария) Ричарда Неера.

"Возможно, дельта вернется. Дельта - очень заразный вариант, который через некоторое время, когда иммунитет ослабнет, сможет конкурировать с омикроном. К сожалению, дельта часто приводит к тяжелым заболеваниям", - сказал Неер в интервью, опубликованном на сайте Базельского университета.

Говоря о сценариях возможного развития ситуации с коронавирусом, он не исключил, что может появиться новый штамм COVID-19 с неизвестными ранее характеристиками. "Поэтому мы должны продолжать внимательно следить за развитием и появлением новых вариантов, чтобы мы могли обнаружить новые варианты на ранней стадии и понять их свойства, чтобы не оказаться застигнутыми врасплох новой волной", - сказал ученый. Неер добавил, что сейчас невозможно предсказать сроки и серьезность новой волны коронавируса.-0-