Швеция и Дания остановили использование вакцины Moderna для молодежи

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Швеции и Дании приостановили использование вакцины компании Moderna от коронавируса COVID-19 для людей, родившихся после 1991 года. Это связано с возникновением редких побочных эффектов, таких как миокардит, сообщает газета "Литовский курьер".

Данные шведского Агентства по вопросам здравоохранения указывают на распространение случаев миокардита и перикардита среди молодых людей, которые были вакцинированы. "Связь становится особенно очевидной, когда дело касается вакцины Moderna Spikevax, особенно после второй дозы", - говорится в заявлении агентства. Молодым людям рекомендуют получать вакцину Comirnaty от Pfizer/Biontech.

Всего в Швеции более 81 тыс. людей, родившихся в 1991 году или позже, получили первую дозу вакцины Moderna. Вторую дозу этой же вакцины они не получат.

Ранее регулятор ЕС рекомендовал бустерные дозы вакцин Pfizer и Moderna. Третью дозу посоветовали делать через месяц после второй людям с ослабленным иммунитетом.-0-