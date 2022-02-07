Швеция отменяет ограничения на въезд в страну

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Швеции снимают запрет на въезд в страну - такое решение было принято правительством королевства на заседании 7 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на Шведское радио.

По его данным, с 9 февраля жители стран Северной Европы, ЕС и Европейской экономической зоны могут въезжать в Швецию без ковид-паспортов. Для граждан остальных стран запрет обещают снять 31 марта.

Правительство Швеции ранее сообщило, что с 9 февраля отменяет все антиковидные ограничения. Это решение объясняется высоким уровнем вакцинации от коронавируса в стране. В Швеции 83,7% жителей старше 12 лет вакцинированы двумя дозами, 51,3% жителей старше 18 лет также привиты бустерной вакциной.-0-