Швеция приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швеция приостановила использование вакцины собственного производства под названием AstraZeneca до завершения расследования о побочных эффектах препарата Европейским агентством по лекарственным средствам, сообщается на сайте агентства общественного здравоохранения Швеции.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и Агентство по производству медицинских продуктов расследуют сообщения о таких предполагаемых побочных эффектах, как тромбы в сочетании с кровотечением у лиц, вакцинированных препаратом AstraZeneca. Цель расследования - установить существует ли причинная связь с вакциной или нет.

Как заявил государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл, о препарате хорошо известно, но все же важно приостановить вакцинацию до тех пор, пока EMA не выяснит, могут ли эти события быть связаны с вакцинацией.

В агентстве общественного здравоохранения Швеции отметили, что вакцина AstraZeneca обеспечивает хорошую защиту от COVID-19, а общее количество введенных доз вакцины составляет 17 млн.-0-