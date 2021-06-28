Швеция с 1 июля ослабит коронавирусные ограничения

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Швеции приняло решение отменить с 1 июля ряд ограничительных мер в связи со снижением показателей распространения коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра здравоохранения и социальных дел страны Лены Халленгрен.

"В Швеции с начала мая распространение инфекции неуклонно снижалось. С четверга жизнь может стать немного больше похожей на ту, что была до пандемии", - отметила Лена Халленгрен.

Вторая фаза открытия общества начинается с 1 июля. С этой даты максимальное число посетителей ресторанов на открытом воздухе будет неограниченным, внутри одной компании смогут пообедать восемь человек вместо четырех, а также снимаются рестрикции по продолжительности работы точек общепита. Максимальное число участников собраний будет увеличено с 8 до 50, в закрытых помещениях с обозначенными местами смогут собираться до 300 человек, а на открытом воздухе - до 600. На демонстрации на улицах теперь смогут прийти до 1,8 тыс. человек.

С середины июля в стране больше не будет рекомендовано носить защитные маски в транспорте в часы пик, в сентябре снимут ограничения по количеству участников собраний, а на пятом этапе отменят все рестрикции.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Швеции достигло 1 088 896, число умерших - 14 619. Вакцинация в стране началась 27 декабря. Поставленная правительством цель состоит в том, чтобы провести иммунизацию всего взрослого населения Швеции до 19 сентября 2021 года. В настоящее время 55% жителей получили хотя бы одну дозу препарата против коронавируса, 33,2% населения вакцинированы полностью.-0-