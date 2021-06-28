Швеция с 1 июля ослабит коронавирусные ограничения

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 28 июня 2021
Минск Малооблачно +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:43 В Беларуси с 29 июня повышаются цены на автомобильное топливо Экономика
20:35 Турция приостанавливает полеты из шести стран из-за новых штаммов коронавируса В мире
20:21 Учителя музшколы приговорили к году ограничения свободы за надругательство над гимном Происшествия
20:20 Семейная династия длиной в полтора столетия: о музе Якуба Коласа и судьбе его правнучек с фамилией Мицкевич Культура
20:09 "Спутник" победил "Витебск" в футбольном чемпионате Беларуси, уступая 0:3 Спорт
19:47 Швеция с 1 июля ослабит коронавирусные ограничения В мире
19:35 Число погибших при обрушении здания во Флориде возросло до 10 человек В мире
19:15 Трое браконьеров из Лунинецкого района нарыбачили на Br6,4 тыс. Происшествия
19:02 Карпенко: третий форум Ассоциации вузов России и Беларуси - важная веха в укреплении сотрудничества Общество
18:45 Пожар возле станции метро в Лондоне локализован В мире
18:38 Мини-ярмарка вакансий пройдет в Минске 29 июня Регионы
18:21 Прошедшая по Могилевской области стихия серьезно повредила около 25 га леса Регионы
18:07 Выпуск офицеров военно-технического факультета БНТУ состоялся у Кургана Славы Общество
18:00 Российский центр "Вектор" подал документы на регистрацию вакцины "Эпиваккорона-Н" В мире
17:52 Минчанин обокрал нового знакомого на Br10,4 тыс. Происшествия
17:49 Торговля и услуги, доминирование ИП - черты малого и среднего бизнеса Минской области Регионы
17:47 В Молодечно подростки "подсели" на новый челлендж в TikTok - скручивают колпачки с авто Происшествия
17:38 Беларусь и Китай планируют развивать сотрудничество в таможенной сфере Экономика
17:29 Пресечен канал поставки психотропов в Беларусь Происшествия
17:28 Витебчанка перечислила интернет-мошенникам свыше Br20 тыс. Происшествия
17:26 Бывшая усадьба губернского предводителя дворянства в Полоцком районе продана почти за Br5,5 тыс. Регионы
17:13 Telegram-канал "Честный Гродно" признан экстремистским Происшествия
17:08 Областной этап "Кожаного мяча" стартовал в Оршанском районе Спорт
17:03 МИД объявил об ответных мерах Беларуси на санкции ЕС Политика
17:03 Возле станции метро в Лондоне произошел взрыв В мире
16:56 Беларусь начинает процедуру приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС Политика
16:50 Беларусь приостанавливает участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство" Политика
16:45 Руководители 5 ферм в Глубокском районе стали фигурантами уголовного дела за сокрытие падежа КРС Регионы
16:44 Импульс к развитию региона - эксперт о пользе центров поддержки предпринимательства Регионы
16:42 Никитина: необходимо стимулировать инвестиции в экономику регионов Экономика
Все новости
Все новости
В мире
28 июня 2021, 19:47

Швеция с 1 июля ослабит коронавирусные ограничения

Фото CC BY-SA 2.0
Фото CC BY-SA 2.0
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Турция приостанавливает полеты из шести стран из-за новых штаммов коронавируса
Российский центр "Вектор" подал документы на регистрацию вакцины "Эпиваккорона-Н"

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Швеции приняло решение отменить с 1 июля ряд ограничительных мер в связи со снижением показателей распространения коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра здравоохранения и социальных дел страны Лены Халленгрен.

"В Швеции с начала мая распространение инфекции неуклонно снижалось. С четверга жизнь может стать немного больше похожей на ту, что была до пандемии", - отметила Лена Халленгрен.

Вторая фаза открытия общества начинается с 1 июля. С этой даты максимальное число посетителей ресторанов на открытом воздухе будет неограниченным, внутри одной компании смогут пообедать восемь человек вместо четырех, а также снимаются рестрикции по продолжительности работы точек общепита. Максимальное число участников собраний будет увеличено с 8 до 50, в закрытых помещениях с обозначенными местами смогут собираться до 300 человек, а на открытом воздухе - до 600. На демонстрации на улицах теперь смогут прийти до 1,8 тыс. человек.

С середины июля в стране больше не будет рекомендовано носить защитные маски в транспорте в часы пик, в сентябре снимут ограничения по количеству участников собраний, а на пятом этапе отменят все рестрикции.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Швеции достигло 1 088 896, число умерших - 14 619. Вакцинация в стране началась 27 декабря. Поставленная правительством цель состоит в том, чтобы провести иммунизацию всего взрослого населения Швеции до 19 сентября 2021 года. В настоящее время 55% жителей получили хотя бы одну дозу препарата против коронавируса, 33,2% населения вакцинированы полностью.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус Швеция
Новости рубрики В мире
Фото Global Look Press Турция приостанавливает полеты из шести стран из-за новых штаммов коронавируса
Фото AP Число погибших при обрушении здания во Флориде возросло до 10 человек
Фото Reuters Пожар возле станции метро в Лондоне локализован
Фото ТАСС Российский центр "Вектор" подал документы на регистрацию вакцины "Эпиваккорона-Н"
Фото London Fire Brigade Возле станции метро в Лондоне произошел взрыв
Фото из архива В России скорость вакцинации от COVID-19 возросла, привились уже 23 млн человек - Мурашко
Главное
Во время встречи Лукашенко встретился с главой компании Emaar Properties Мухаммедом аль-Аббаром
Головченко и Токаев обсудили торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Казахстана
Семашко: перед Беларусью и Россией стоит задача к 1 января 2022 года создать единые рынки нефти, газа, транспорта
Выгодные инвестиции: комплекс Minsk World привлек внимание посетителей выставки MPIRES в Москве
Топ-новости
"Это и есть настоящая демократия" - арабский инвестор считает, что в Беларуси многое сделано для людей
Беларусь приостанавливает участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство"
Квадратный метр – от 2810 рублей! Успейте купить квартиру в самом горячем квартале Minsk World до повышения цен!
Импульс к развитию региона - эксперт о пользе центров поддержки предпринимательства
Карпенко: третий форум Ассоциации вузов России и Беларуси - важная веха в укреплении сотрудничества
В Беларуси с 29 июня повышаются цены на автомобильное топливо
Теплая дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе
Беларусь договорилась с Казахстаном о поставках нефти
Областной этап "Кожаного мяча" стартовал в Оршанском районе
Дрожжа: ограничения на посещение лесов должны быть оперативно сняты там, где прошли дожди
Компания Parimatch стала лучшей в номинации "Мобильное приложение для ставок №1"
Арина Соболенко победила на старте Уимблдонского турнира
Милиция напоминает о мерах безопасности в местах массового отдыха у водоемов
Онлайн-конференция об изменениях в валютном регулировании пройдет 5 июля на сайте БЕЛТА
За сутки в Беларуси зарегистрирован 441 пациент с COVID-19, выписаны 196
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.