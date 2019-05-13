Швеция возобновляет расследование против Ассанжа по делу об изнасиловании

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведские следственные органы возобновили расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого подозревают в преступлениях на сексуальной почве, сообщает BBC .

"Я приняла решение о возобновлении дела. Существует серьезные основания подозревать вину Джулиана Ассанжа. Решение о закрытии расследования было принято на основании того, что присутствие Ассанжа в суде было невозможным, а не базировалось на обстоятельствах дела", - сообщила заместитель главного окружного прокурора страны Ева-Мария Перссон.

Изначально обвинения против основателя WikiLeaks в изнасиловании были выдвинуты двумя женщинами в 2010 году в Швеции. Вскоре следствие было прекращено, но спустя некоторое время вновь открыто. В 2012 году, после того как британский суд распорядился о его аресте по делу о выдаче шведским властям, Джулиан Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где пробыл до 11 апреля этого года, когда ему было отказано в дальнейшем проживании на территории посольства. В тот же день его вновь задержала полиция Лондона.

Как сообщалось, 1 мая суд Лондона приговорил Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.-0-