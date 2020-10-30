Швеция вводит карантинные ограничения еще для трех регионов

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи со значительным ростом количества случаев заражения коронавирусной инфекцией Швеция вводит карантинные ограничения для трех регионов - Стокгольма, Вестра-Геталанда и Эстергетланда, сообщает The Local.

Ранее строгие ограничительные меры были приняты для Уппсалы и Сконе.

Власти настоятельно рекомендуют жителям регионов с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией воздержаться от посещения супермаркетов, музеев, библиотек, бассейнов, тренажерных залов и других общественных мест. Разрешаются походы в магазин за продуктами или в аптеку. Также граждан призывают не организовывать вечеринки с друзьями и максимально изолировать все контакты. Также советуют воздержаться от посещения публичных мероприятий, концертов, спортивных тренировок.

Что касается магазинов и спортивных центров, то их владельцы должны позаботиться о том, чтобы в помещениях не находилось одновременно большое количество посетителей. Работодателям рекомендуют по возможности перевести работников на дистанционную работу, проводить совещания в онлайн-формате, отменить командировки.

По данным на 30 октября, в Швеции за все время зарегистрирована 121 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 5934 человека. Прирост новых случаев коронавируса за последние сутки составил около 2,8 тыс.-0-