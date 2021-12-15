Си Цзиньпин: Китай готов сотрудничать с РФ и странами ОДКБ для поддержания стабильности в регионе

15 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Китай намерен углубить взаимодействие с Россией и странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для поддержания безопасности в регионе. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

"Китайская сторона намерена продолжить развивать гибкое и многообразное сотрудничество с Россией и государствами - членами ОДКБ, отстаивать безопасность и стабильность в регионе", - приводятся слова Си Цзиньпина в сообщении МИД КНР.

Председатель КНР также заявил, что правительства Китая и России должны оказывать поддержку государствам - членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и не допускать вмешательства внешних сил в их внутренние дела. "Обе стороны должны оказывать поддержку всем государствам - членам ШОС в стабильном продвижении важных пунктов национальной политической повестки и ни при каких условиях не допускать вмешательства внешних сил в их внутренние дела под любым предлогом", - заявил Си Цзиньпин.-0-