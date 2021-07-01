Си Цзиньпин: китайский народ не позволит внешним силам третировать, угнетать и порабощать себя

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайский народ не позволит никаким внешним силам третировать, угнетать и порабощать себя, заявил генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин на торжественном собрании по случаю 100-летия КПК, сообщает агентство Синьхуа.

"Тот, кто попытается это сделать, непременно потерпит полный провал перед стальной Великой стеной, возведенной из плоти китайского народа, насчитывающего свыше 1,4 млрд человек", - заявил Си Цзиньпин, являющийся также председателем КНР и председателем Центрального военного совета.

"Китайский народ никогда не третировал, не угнетал и не порабощал народы других стран в прошлом, не делает этого в настоящее время и не будет так делать в будущем", - добавил Си Цзиньпин.

Китай будет неизменно содействовать миру во всем мире, вносить свой вклад в глобальное развитие и защищать международный порядок, отметил Си Цзиньпин, призвав прилагать неустанные усилия к формированию сообщества единой судьбы человечества.

Си Цзиньпин также отметил, что Коммунистическая партия Китая заботится о будущем и судьбе человечества и готова рука об руку двигаться вперед со всеми прогрессивными силами мира. Китай будет неизменно содействовать миру во всем мире, вносить свой вклад в глобальное развитие и защищать международный порядок, отметил он.-0-