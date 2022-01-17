Си Цзиньпин: мир должен отказаться от менталитета холодной войны

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир должен отказаться от менталитета холодной войны, от риторики, раздувающей ненависть и предрассудки. Об этом сегодня на виртуальной дискуссии "Давосская повестка дня" заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает ТАСС.

"Мы должны отбросить менталитет холодной войны и стремиться к мирному сосуществованию, к отношениям взаимной выгоды", - сказал китайский лидер. "Наш мир сегодня отнюдь не спокоен, распространяется риторика, раздувающая ненависть и предрассудки", - отметил он. Председатель КНР указал на действия определенных стран и кругов, направленные на сдерживание, подавление или конфронтацию, которые ставят под удар глобальные мир и безопасность.

"История подтверждает вновь и вновь, что конфронтация не решает проблемы, она только может иметь катастрофические последствия", - подчеркнул Си Цзиньпин.-0-