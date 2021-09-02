Си Цзиньпин назвал взаимовыгодное сотрудничество золотым ключом к решению проблем мировой экономики

2 сентября, Пекин /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал мир, развитие и взаимовыгодное сотрудничество "золотыми ключами" к решению проблем в международной экономике, торговле и инвестициях. Об этом лидер КНР заявил на Глобальном саммите торговли услугами, который проходит сегодня в рамках Китайской международной ярмарки по торговле услугами (CIFTIS).

Кроме того, Си Цзиньпин отметил, что Китай готов работать со всеми странами для содействия восстановлению и росту мировой экономики. В частности, КНР готова поделиться своими достижениями в области технологического развития с миром. По мнению Си Цзиньпина, страны должны стремиться работать совместно для создания лучшего будущего.

Как сообщалось БЕЛТА, Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с видеообращением к участникам Глобального саммита торговли услугами.

Китайская международная ярмарка торговли услугами (CIFTIS) проходит со 2 по 7 сентября в Пекине. В этом году заявки на участие в ярмарке подали свыше 10 тыс. предприятий из 153 стран и регионов мира. Мероприятие станет платформой для демонстрации, обменов и сотрудничества в рамках развития торговли услугами между Китаем и странами Евразии.

Лейтмотив CIFTIS-2021 - "К цифровому будущему и развитию на основе услуг". Экспозиция ярмарки освещает вопросы цифровой экономики, углеродной нейтральности, а также профилактики эпидемий. В этом году большое внимание также будет уделено теме цифровых технологий. Онлайн-форматы CIFTIS-2021 помогут вовлечь в это мероприятие в различные регионы мира, что позволит увеличить количество участников сотрудничества и расширит сферу передачи информации.

В рамках международной ярмарки также будут организованы выставки по новым направлениям, включая медицинские услуги, бизнес-услуги, инженерно-консалтинговые и строительные услуги. Кроме того, на полях ярмарки пройдет Глобальный саммит по торговле услугами, а также 119 тематических форумов и конференций.

Китайская международная ярмарка торговли услугами (CIFTIS) - крупнейшая в стране экспозиция в этой области. Она проходит в Пекине с 2012 года и является площадкой для обмена опытом оказания услуг в сферах финансов, транспорта, логистики, информационных технологий, электронной торговли, здравоохранения, охраны окружающей среды, туризма и других.-0-