Си Цзиньпин предложил создать горячую линию для борьбы с коронавирусом

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай предлагает странам - членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) создать горячую линию по обмену информацией об эпидемиологической ситуации и трансграничных инфекционных заболеваниях. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите ШОС, сообщает ТАСС.

"С опорой на механизмы сотрудничества организации по вопросам здравоохранения следует углублять обмен и сотрудничество по мониторингу эпидемиологической ситуации, научно-техническим наработкам, профилактике и лечению заболеваний. Китайская сторона предлагает создать горячую линию между национальными центрами по санитарно-эпидемиологическому контролю стран - членов организации для своевременного обмена информацией о трансграничных инфекциях", - указал Си Цзиньпин.

"Мы должны на плановой и постоянной основе продвигать противоэпидемическую работу и сотрудничество в разных сферах, развернуть взаимодействие в гибких форматах, обеспечить эффективное функционирование соответствующих механизмов", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Страны ШОС должны поддерживать руководящую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и вместе противостоять политизации пандемии, заявил председатель КНР. "Важно наращивать международное сотрудничество по совместной профилактике и контролю, поддерживать друг друга в борьбе с COVID-19, вместе защищать безопасность регионального и глобального здравоохранения. Необходимо поддерживать ключевую руководящую роль ВОЗ, выступать против политизации пандемии, сообща противостоять политическому вирусу", - отметил он.

"Пандемия не только форсирует преобразование международной архитектуры, но и втягивает мир в период потрясений и перемен. Мировое сообщество переживает серьезные испытания - имею в виду противостояние между многосторонним и односторонним подходами, открытостью и изоляционизмом, сотрудничеством и конфронтацией", - подчеркнул Си Цзиньпин.-0-