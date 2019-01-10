Си Цзиньпин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР

10 января, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Пхеньян с официальным визитом. Такое приглашение северокорейский глава сделал в ходе своей поездки в Пекин.

Отмечается, что лидер Китая принял приглашение и сообщил Ким Чен Ыну о своих планах посетить КНДР.

В случае, если визит Си Цзиньпина состоится, то это будет первая его поездка в КНДР, Ким Чен Ын посетил Китай уже в четвертый раз за последние 10 месяцев.

Встреча глав КНР и КНДР состоялась на этой неделе в Пекине, в ходе переговоров Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность к процессам денуклеаризации, а также готовность ко второй встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая может состояться уже в начале этого года.-0-