Си Цзиньпин призвал сформировать эффективный механизм обеспечения европейской безопасности

25 февраля, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал уйти от менталитета холодной войны и сформировать эффективный и устойчивый механизм обеспечения европейской безопасности. Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

Стороны обменялись мнениями о ситуации в Украине. Владимир Путин проинформировал Си Цзиньпина об истории украинского вопроса и военной спецоперации на востоке Украины. Российский лидер отметил, что Соединенные Штаты и НАТО долгое время игнорировали разумные опасения России в области безопасности, неоднократно нарушали свои обязательства и продолжали военное развертывание на восточном фланге.

Си Цзиньпин отметил: в последнее время ситуация на востоке Украины претерпевает стремительные изменения, что привлекает большое внимание международного сообщества. "Необходимо отказаться от менталитета холодной войны, принимать во внимание и уважать законные интересы безопасности всех стран и путем переговоров сформировать сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности", - заявил Си Цзиньпин. Он отметил, что Китай поддерживает Россию и Украину в решении вопроса путем переговоров.-0-