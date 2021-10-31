Си Цзиньпин: важно обеспечить баланс между охраной окружающей среды и экономическим развитием

31 октября, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал основные экономики мира укреплять сотрудничество в обеспечении баланса между охраной окружающей среды и экономическим развитием, а также в реагировании на изменение климата и обеспечении народного благосостояния. Такое заявление он сделал, выступая по видеосвязи из Пекина на 16-м саммите руководителей "Группы двадцати" (G20).

Председатель КНР призвал развитые страны мира добросовестно выполнять свои обязательства перед развивающимися странами по оказанию финансовой поддержки, чтобы помочь им противостоять изменению климата.

Си Цзиньпин также отметил, что международному сообществу следует объединить усилия в реагировании на глобальные вызовы, добавив, что ключевым моментом в этом аспекте являются реальные действия.

Президент России Владимир Путин призвал составить международный рейтинг экологических проектов по степени снижения ими парниковых газов на каждый вложенный доллар. Он не исключил, что вошедшие в этот рейтинг инициативы, предусматривающие, в частности, меры по сохранению лесов в РФ и в Латинской Америке, окажутся даже более эффективными, чем инвестиции в возобновляемую энергетику в некоторых странах, сообщает ТАСС.-0-

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