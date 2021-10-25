Си Цзиньпин выступил против протекционизма и любых форм политики силы

25 октября, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Страны мира должны придерживаться сотрудничества и открытости, взаимной выгоды и совместного выигрыша, а также выступать против протекционизма, любых форм гегемонии и политики силы. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая сегодня в Пекине на торжественном собрании по случаю 50-летия восстановления законного места КНР в ООН.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил: "Мы решительно выступаем против любых проявлений гегемонизма и политики силы, а также любых форм унилатерализма и протекционизма".

"Мы должны приложить огромные усилия к распространению общих ценностей человечества, таких как мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода, а также предоставить правильный идейный ориентир для создания более благополучного мира", - отметил Си Цзиньпин.

Председатель КНР призвал все страны мира укреплять сотрудничество, а также совместно работать для реагирования на различные вызовы и глобальные проблемы, стоящие перед человечеством.-0-