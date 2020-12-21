Сидней изолировали от остальной части Австралии из-за вспышки COVID-19

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийские штаты ввели запрет на въезд для жителей Сиднея в связи с ростом зараженных COVID-19, сообщает BBC.

Штаты Квинсленд, Виктория и Южная Австралия 20 декабря объявили о запрете въезда к ним жителей Сиднея. Такое решение также приняла Австралийская столичная территория. Жителей, находящихся в Сиднее, попросили вернуться в течение 12 часов, в противном случае им грозит 14-дневный карантин по прибытии домой.

На данный момент в Сиднее зарегистрировано 83 случая коронавирусной инфекции. За пределами Сиднея зарегистрированных случаев нет.

Всего в Австралии зарегистрировано 28 200 случаев заражения и 908 летальных исходов.-0-