Сильная жара установилась в Египте

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильнейшая для мая жара пришла в Египет. В Каире воздух прогрелся до 43 градусов, а на солнце термометр показывает более 50 градусов тепла, сообщает ТАСС со ссылкой на метеорологическую службу Египта.

Жарче всего на юге страны, чуть прохладнее на севере. В районе Средиземноморья, а также на Синайском полуострове зафиксирована температура 37-40 градусов выше нуля. По прогнозам, 23 мая ситуация ухудшится. Вблизи столицы ожидается 46 градусов, в Александрии - 39 градусов при высокой влажности воздуха, на юге - свыше 40 градусов. Городские власти переводят транспорт на особый режим работы, в школах отменяют занятия. Многие детские сады по соображениям безопасности также закрыты.

Из-за высокой температуры скорость движения поездов метро на выходящих на поверхность путях снижена с 80 км/ч до 60 км/ч, на особый режим работы переведены городские больницы, поскольку выросло количество обращений с жалобами на плохое самочувствие. Электросети не выдерживают нагрузок из-за работающих кондиционеров и вентиляторов - в некоторых районах отмечаются перебои с электричеством.-0-