Сильнейшие ливни обрушились на Японию

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощные ливни обрушились сегодня на крупнейший японский остров Хонсю. В некоторых регионах существует угроза наводнений и оползней, сообщает газета The Japan Times .

Сильнее всего от проливных дождей пострадал город Вакаяма, здесь сегодня утром в течение часа выпало 55,5 мм осадков - рекордное за текущий месяц. В Токио и Нагое зафиксировано 13,5 мм и 23 мм осадков в час соответственно.

Непогода повлияла на железнодорожное сообщение в регионе Канто, на территории которого находится японская столица. Многие поезда из-за ливней прибывали с задержкой, некоторые рейсы были отменены. Паромная переправа в Токийском заливе в связи со штормом была приостановлена.

Население города Хамамацу (префектура Сидзуока), проживающее в зоне риска подтопления, призвали эвакуироваться из-за опасного уровня воды в реке. Правительство префектуры издало предупреждение об угрозе оползня для ряда городов региона.

Японское метеорологическое агентство сообщило, что сильный дождь спровоцирован холодным фронтом, проходящим через Хонсю, а также притоком теплой и влажной воздушной массы. Ведомство предупредило о возможных высоких волнах, ураганных ветрах и грозах вдоль тихоокеанского побережья восточной Японии. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные явления будут наблюдаться в некоторых районах Канто, цепи островов Идзу и в районе Токай, в состав которого входит префектура Сидзуока, до раннего утра 22 мая.-0-