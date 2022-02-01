Сильнейшие за 120 лет дожди обрушились на северо-запад Австралии

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В округе Кимберли на северо-западе Австралии выпало беспрецедентное за последние 120 лет количество осадков, сообщает местный телеканал "9 News".

Муссонные дожди, которые не прекращаются в регионе уже несколько дней, привели к затоплению населенных пунктов и дорожной инфраструктуры.

Так, в районе международного аэропорта в австралийском Бруме за 48 часов выпало 563 мм осадков - это больше, чем за весь 2021 год.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни дожди продолжатся. Также ожидается сильный ветер с порывами до 100 км/ч.-0-

Фото 9news.com.au