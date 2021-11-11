Сильнейшие за последние 20 лет ливни обрушились на юг Австралии

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проливные дожди обрушились на пять штатов Австралии, власти объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает австралийский портал News.com.au.

Ливни и грозы наблюдаются на большей части страны. За последние сутки в Австралии произошло 1,37 млн ударов молний. Как отмечает служба новостей 9News, 10 ноября на юге Австралии выпало около 100 мм осадков, это самый сильный дождь за последние 20 лет.

Метеорологи предупреждают об ухудшении погоды и ожидаемых наводнениях. Из-за возникновения большого числа зон низкого давления на территории страны дождь и грозы сегодня ожидаются в Квинсленде, Новом Южном Уэльсе, Виктории и Южной Австралии.-0-