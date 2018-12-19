Сильнейший пожар в Бразилии уничтожил 600 домов

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 600 деревянных домов уничтожено огнем при пожаре в городе Манаус на северо-западе Бразилии. Об этом сообщает бразильский новостной портал Globo.
Более двух тысяч человек, спасаясь от пожара, покинули свои деревянные дома, построенные на сваях из-за сезонных наводнений. Оставшиеся без крова люди размещены в пяти временных убежищах в разных районах Манауса.
В результате происшествия четыре человека пострадали, все они направлены в больницы, о состоянии их здоровья не сообщается. Данных о погибших при пожаре не поступало.
По итогам предварительного расследования, причиной возникновения пожара мог стать взрыв скороварки. Мэр Манауса в связи с пожаром ввел в городе режим чрезвычайного положения.
Такие пожары распространены в бедных кварталах и трущобах Бразилии. Быстрая урбанизация привела к росту незаконных поселений, где живут миллионы людей, которые устремились в города в поисках работы.-0-
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