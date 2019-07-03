Сильное извержение вулкана началось на острове Стромболи в Италии

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате происшествия погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщила газета Corriere della Sera .

Как сообщает агентство ANSA, видны потоки лавы, которые спускаются с вершины вулкана. Помимо этого, он выпускает большое количество черного густого дыма и выбрасывает раскаленные камни.

Остров Стромболи принадлежит группе Липарских островов, расположенных к северу от Сицилии. Вулкан Стромболи имеет три активных кратера. Его последнее крупное извержение произошло в 2009 году.