Сильное извержение вулкана началось на острове Стромболи в Италии

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате происшествия погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщила газета
Как сообщает агентство ANSA, видны потоки лавы, которые спускаются с вершины вулкана. Помимо этого, он выпускает большое количество черного густого дыма и выбрасывает раскаленные камни.
Остров Стромболи принадлежит группе Липарских островов, расположенных к северу от Сицилии. Вулкан Стромболи имеет три активных кратера. Его последнее крупное извержение произошло в 2009 году.
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