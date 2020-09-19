Сильные дожди на юге Франции вызвали наводнения

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19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ливни обрушились на горный массив Севенны во Франции сегодня в первой половине дня, в результате чего реки Эро и Гардон вышли из берегов, сообщает Midi Libre.
Особенно пострадали от высокой воды муниципалитеты Валлероуг, Сент-Андре-де-Маженкуль, Андуз и Сен-Жан-дю-Гар. В спасательных операциях задействовано около 200 спасателей. Людей эвакуируют в безопасные места, в том числе с помощью вертолетов.
Сообщается, что в ближайшее время грозы будут только усиливаться, поэтому ожидается новый подъем уровня воды в реках.-0-