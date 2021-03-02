Сильные дожди привели к наводнениям в США

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2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проливные дожди прошли в воскресенье и понедельник в районе горной системы Аппалачи в американском штате Кентукки. Реки вышли из берегов, что привело к наводнениям, оползням, перекрытию дорог и отключению электроэнергии, сообщает Associated Press.
Губернатор Кентукки Энди Бешир в понедельник объявил чрезвычайное положение из-за проливных дождей по всему штату. Он также распорядился задействовать Национальную гвардию Кентукки для оказания помощи людям, оказавшимся в сложных ситуациях.-0-