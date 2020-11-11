Сильные ливни на острове Крит привели к наводнению

Фото Ekathimerini
11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные ливни, которые обрушились на остров Крит с 9 ноября, привели к наводнению в некоторых селах области Херсониссос, сообщает греческая газета Ekathimerini.
По информации спасательной службы, из десятков подтопленных жилых домов, зданий и предприятий области спасатели откачивают воду. Также начата эвакуация населения. Муниципальные службы помогают выбраться людям, оказавшимся в затопленных подвалах и транспортных средствах.
Людям, проживающим в низинах, рекомендовано перебраться в более высокие районы. В частности, призыв касается жителей Анисараса, Аналипси, Кутулуфари и Сталиды.
По данным метеорологов, ливни не прекратятся до 12 ноября. О пострадавших на данный момент не сообщается.-0-