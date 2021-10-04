Сильные ливни на севере Италии нарушили железнодорожное сообщение

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекордные 496 мм осадков выпали за шесть часов в итальянской провинции Савона (северная область Лигурия). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

Сегодня Департамент гражданской защиты Италии объявил красный уровень погодной опасности из-за сильных ливней в Лигурии и Пьемонте. Из-за неблагоприятных климатических условий на некоторых участках линии Савона - Турин было приостановлено движение поездов. Из берегов вышли реки Летимбро и Бормида, причинив серьезный ущерб предприятиям в населенном пункте Альтаре. В Генуе и провинции Савона власти распорядились закрыть школы.

По сведениям телеканала Rai News 24, из-за метеотревоги местами в Лигурии была приостановлена кампания по вакцинации от коронавируса.

Во вторник красное предупреждение будет действовать и в Ломбардии.-0-