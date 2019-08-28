Сильные ливни привели к многочисленным подтоплениям в Приморском крае

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Приморском крае из-за сильных дождей затоплены дома и нарушена инфраструктура, сообщает ТАСС.

"В населенных пунктах Приморского края аварийно-спасательные службы устраняют последствия сильных дождей, идущих уже вторые сутки. Сейчас оперативные службы работают во Владивостоке, Лесозаводске, Партизанске, Надеждинском и Партизанском районах, задействовано почти 800 человек и более 200 единиц техники", - сообщили в пресс-службе администрации Приморья.

В Надеждинском районе подтоплен детский сад и семь жилых домов, один из которых многоэтажный. Из-за размытых железнодорожных путей на юге Приморского края полностью остановлено движение поездов. В некоторых районах также размыло автодороги.

Несмотря на сложные метеоусловия, аэродромная инфраструктура в течение всего периода действия тайфуна работает без сбоев. Все рейсы выполняются в пределах расписания с небольшой задержкой, которая связана с поздним прибытием рейсов в аэропорт Владивосток. Непогода серьезно осложняет дорожную ситуацию, поэтому многие пассажиры прибывают в аэропорт с опозданием.

В августе Приморский край уже пережил сильный паводок из-за дождей. В зону подтопления попали свыше 2 тыс. человек, вода зашла в 500 домов. Пострадал урожай более чем на 20 тыс. га, или 4,1% от всех посевных сельхозугодий региона. К началу текущей недели все реки вернулись в берега, но во вторник вновь начались дожди.-0-