Сильные муссонные дожди на западе Индии унесли жизни более 70 человек

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате сильных муссонных дождей на западе Индии погибли свыше 70 человек, сообщает телеканал МИР 24.

Сильнее всего от стихии пострадал штат Телангана: там погибли как минимум 50 человек. От ливней, не прекращающихся в последние два дня, пострадали около 20 тыс. домов. Затопленными оказались поля с посевами. Правительство штата обратилось к властям Индии с просьбой выделить $184 млн для помощи пострадавшим районам.

На западе штата Махараштра в результате затяжного дождя погибли по меньшей мере 27 человек. В безопасные районы эвакуированы более 20 тыс. жителей.

По предварительным оценкам, общий ущерб от удара стихии оценивается в $682 млн.-0-