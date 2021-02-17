17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные снегопады обрушились на Грузию, вызвав риск снежных лавин и оползней в горных районах, сообщает издание Ambebi.

По данным информагентства "Новости - Грузия", из-за снегопада на некоторых участках дорог было ограничено движение транспорта.

Для всех видов автотранспорта была закрыта трасса Мцхета - Степанцминда - Ларс - на сегодня единственная сухопутная дорога, связывающая Грузию и Армению с Россией.

По данным информагентства GHN, из-за снегопада в службу экстренной помощи поступило около 140 сообщений. Отмечается, что большинство вызовов связано с упавшими деревьями и застрявшими в снегу автомобилями. Пострадавших не было, но 26 машин оказались повреждены.-0-