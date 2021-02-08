Сильные снегопады привели к транспортному коллапсу в Германии

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные ветры, снегопады и гололед в северной и центральной Германии привели к транспортному коллапсу, сообщает Deutsche Welle.

Так, в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия и Нижняя Саксония в воскресенье, 7 февраля, из-за трудных погодных условий был частично введен запрет на передвижение грузовых автомобилей по автобанам. Мера действует до полудня 8 февраля.

В городах Бохум, Гельзенкирхен, Мюльхайм-ан-дер-Рур и Эссен в Северном Рейне - Вестфалии наблюдаются перебои в работе общественного транспорта. На автобанах в районе Менхенгладбаха гололед вызвал несколько дорожно-транспортных происшествий - повреждены шесть автомобилей, девять человек доставлены в больницы. На нескольких автобанах Германии грузовики застряли в снегу.

Железнодорожное сообщение в ФРГ 7 февраля было существенно ограничено. 8 февраля улучшения ситуации не ожидается, предупредили в концерне Deutsche Bahn. Министр транспорта и цифровой инфраструктуры Андреас Шойер призвал соотечественников по возможности оставаться дома.

В нижнесаксонском Ильцене сделал вынужденную остановку поезд, следовавший в направлении Ганновера. В результате 25 пассажирам пришлось провести ночь в поезде. Добровольцы Германского общества Красного Креста доставили им одеяла, горячую еду и напитки.

В Вуппертале стихия вмешалась в работу подвесной железной дороги. Вагоны не смогли добраться до остановки, шестерых пассажиров освободили с помощью пожарных автовышек.

Во многих районах Баварии 8 февраля из-за снега отменены уроки в школах. Однако это не исключает дистанционных занятий. Толщина снежного покрова на севере федеральной земли в ближайшие часы может достичь 25 см, предупредила Немецкая метеорологическая служба (DWD).

Непогода сказалась на работе центра вакцинации против COVID-19 в Зангерхаузене. Достаточное для процедур число сотрудников может не добраться до работы, объяснили власти. Тех, кто собирался 8 февраля прибыть на прививку, просят согласовать новую дату.

Снегопады привели к отмене ряда футбольных матчей, поскольку площадки не удалось очистить. Так, в высшем дивизионе не состоялся поединок клуба "Арминия" из Билефельда с бременским "Вердером". А во второй бундеслиге встреча "Падерборна 07" из одноименного города с клубом "Хайденхайм" была отменена немногим более чем за час до начала.

СМИ окрестили последствия нынешней стихии "флокдауном" (немецкое слово flocken можно перевести как "хлопья") в свете действующего в стране до 14 февраля локдауна.-0-