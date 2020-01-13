Сильные снегопады в Пакистане: погибли не менее 14 человек

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильнейшие снегопады и ливни обрушились на провинцию Белуджистан в Пакистане. Объемы выпавших за последние дни осадков побили рекорды 20-летней давности, сообщает газета Dawn со ссылкой на данные метеорологов.

Из-за непогоды в крупнейшей провинции Пакистана не менее 14 человек, включая женщин и детей, погибли и более десятка получили ранения. Власти отмечают, что число погибших предварительное, и намерены провести эвакуацию жителей пострадавших районов.

Неблагоприятная погода повлияла на транспортное сообщение. Непрерывный снегопад в Кветте, столице провинции, привел к отмене вылетов нескольких рейсов. Приостановлено движение на автострадах, в результате чего образовались автомобильные пробки длиной в несколько километров. Ожидается, что снегопад и ливни продолжатся еще несколько дней.-0-