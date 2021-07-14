Сильный ливень затопил дороги в Улан-Удэ и оставил часть города без света

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночной ливень затопил республиканский центр Бурятии - Улан-Удэ. В городе размыты дороги, подтоплены улицы, в нескольких кварталах нет электричества, сообщает ТАСС.

"Сегодня ночью выпала почти половина месячной нормы осадков. Для устранения последствий создан оперативный штаб. Сложная ситуация в Советском и Октябрьском районах. С часу ночи идет усиленная работа по откачке воды", - сообщил мэр города Игорь Шутенков.

Задействованы 12 вакуумных машин, 14 единиц спецтехники - грейдеры, самосвалы, фронтальные погрузчики, четыре мотопомпы. Из-за последствий ливня на некоторых участках закрыто движение трамваев. Местные жители делятся в соцсетях снимками и видеороликами, на которых запечатлены большие лужи на дорогах, которые с трудом проезжают внедорожники, размытые грунтовые дороги в пригороде Улан-Удэ.

Из-за ливня в некоторых кварталах города дома остались без электроснабжения. "Подтоплены четыре подстанции в Октябрьском районе города и одна в Железнодорожном. Под отключения попали улицы Краснофлотская, Шумяцкого, Жердева, Октябрьская. Кроме подстанций в воде оказались и подземные кабельные линии. Сейчас энергетики занимаются откачкой воды, привлечен весь доступный персонал - это 10 бригад и вся доступная спецтехника", - сообщили в пресс-службе филиала "Россети Сибирь" в Бурятии.-0-